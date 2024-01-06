Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

Пушилин объяснил, что достижение этой цели имеет важное значение для обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием.
Ранее Пушилин заявил, что Мариуполь спустя год после освобождения превратился в совершенно другой город. По его словам, в ряде случаев специалисты смогли восстановить даже те дома, которые, как казалось, можно только снести.
В июне мэр Мариуполя Олег Моргун предположил, что полностью восстановить город удастся в течение трех лет. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов.