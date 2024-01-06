В Ираке заявили о выводе иностранных войск после авиаудара США

Ранее в России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, подготовка Вашингтона к возможному разрастанию военного конфликта между Израилем и Палестиной в 2024 году не означает ничего хорошего для всего мира.