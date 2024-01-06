Авианосец ВМС США покинул Средиземное море

Авианосец находился в Средиземном море с июня 2023 года. В пресс-релизе говорится, что «Джеральд Форд» проводил там тренировки, учения и операции в зонах ответственности европейского и африканского командований США в «поддержку стабильности и безопасности на море, защищая интересы Соединенных Штатов, союзников и партнеров».