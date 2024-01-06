Авианосец ВМС США покинул Средиземное море

Авианосец находился в Средиземном море с июня 2023 года. В пресс-релизе говорится, что «Джеральд Форд» проводил там тренировки, учения и операции в зонах ответственности европейского и африканского командований США в «поддержку стабильности и безопасности на море, защищая интересы Соединенных Штатов, союзников и партнеров».
Министр обороны США Ллойд Остин трижды продлевал пребывание авианосца «Джеральд Форд» в Средиземном море на фоне войны Израиля с палестинским движением «Хамас». На следующий день после начала войны, 8 октября, Остин распорядился направить авианосную группу во главе с «Джеральдом Фордом» в Восточное Средиземноморье.
В ноябре в регион была направлена вторая ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»). Позднее туда прибыла американская атомная подводная лодка класса «Огайо». В конце ноября «Дуайт Эйзенхауэр» начал патрулирование в Персидском заливе.
Эрдни Кагалтынов