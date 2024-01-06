Лукашенко встретился с белорусскими космонавтками, готовящимися к полету на МКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января встретился с белорусскими космонавтками, которые готовятся к полету на Международную космическую станцию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости первую белорусскую космонавтку Марину Василевскую, а также ее дублера Анастасию Ленкову.
— Уже через несколько месяцев предстоит полет на Международную космическую станцию, — уточнил телеграм-канал.
Лукашенко во время встречи спросил о боевом настрое белорусок, работе в команде с Олегом Новицким, а также плане на ближайшие пару месяцев.
К слову, первая встреча Лукашенко с шестью белорусками — кандидатами на полет в космос проходила почти год назад в Звездном городке.
Ранее мы писали о тои, что белорусская космонавтка Марина Василевская научилась выживать в лесу. Также, напомним, первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская.