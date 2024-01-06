Помощник Президента России Мединский похвалил горнолыжный курорт в Башкирии

Помощник Президента России Владимир Мединский выложил в своем телеграм-канале фотографии с горнолыжного курорта «Банное». Бывший министр культуры похвалил курорт, географически расположенный в Башкирии, и посоветовал своим подписчикам побольше путешествовать по России.
Владимир Мединский поделился фотографиями со склона Уральских гор и коротким видео с горнолыжной базы.
— И к чему все эти куршавели, если рядом — доступно и недорого — такая красота? — написал помощник Президента России Мединский.
Специально для своих подписчиков Владимир Мединский рассказал, как добраться из Москвы до ГЛЦ «Банное». Политик сделал своеобразную рекламу курорту, похвалив уникальную природу Башкирии.
— В 3-х минутах чистейшее озеро 30 м глубиной, санатории, уникальные грязи, озон, радон, минералка, — написал в своем телеграм-канале Владимир Мединский.