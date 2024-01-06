Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сегодня, 6 января, повел установочное совещание со своим кабмином. Тема первой рабочей встречи в 2024 году — планы работы на предстоящий период. Это новый формат: каждому министру необходимо представить и защитить стратегию развития своей отрасли. Причем региональные планы должны быть актуализированы под федеральные.
В течение трех дней Михаил Котюков должен заслушать руководителей ведомств. Кстати, на первом совещании это уже сделали министры тарифной политики, сельского хозяйства, промышленности и торговли, транспорта, природных ресурсов и лесного комплекса, строительства, цифрового развития и экологии.
После все программы будут сведены в общий свод работы. Затем будет разработана стратегия, направленная на улучшение качества жизни населения, привлечение инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, модернизацию инфраструктуры, реализацию нацпроектов и других задач, подчеркнул глава региона.