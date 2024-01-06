Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сегодня, 6 января, повел установочное совещание со своим кабмином. Тема первой рабочей встречи в 2024 году — планы работы на предстоящий период. Это новый формат: каждому министру необходимо представить и защитить стратегию развития своей отрасли. Причем региональные планы должны быть актуализированы под федеральные.