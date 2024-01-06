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На Балтфлоте провели учения с ракетными комплексами «Искандер-М»

Военные Балтфлота нанесли ракетные удары по командным пунктам и транспортным узлам условного противника. Тренировка прошла на одном из полигонов Калининградской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. По тренировочному заданию расчеты ОТРК «Искандер-М» получили координаты для пуска крылатых ракет по объектам «врага».

«Были нанесены групповые ракетные удары по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника», — прокомментировали в ведомстве.

При этом на учениях задействовали сразу несколько оперативно-тактических комплексов. По сообщению Минобороны РФ, все мероприятия боевой подготовки были плановыми.