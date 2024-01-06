КНДР выпустила еще 60 снарядов в ходе военных учений

Артиллерийские стрельбы велись с 16:00 по местному времени (10:00 мск) в течение часа.
Накануне Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе — Енпхендо и Пэннендо, что заставило жителей островов укрыться в убежищах. Южнокорейские военные в ответ провели свои учения с боевой стрельбой.
Глава управления по связям с общественностью объединенного комитета начальников штабов Республики Кореи Ли Сон Чжун назвал учения провокацией, поскольку артиллерийские снаряды Северной Кореи упали в буферную морскую зону. В Республике Корее считают, что «проведение артиллерийской огневой подготовки и морского маневрирования в морской буферной зоне является нарушением военного соглашения» с КНДР.