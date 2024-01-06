КНДР выпустила еще 60 снарядов в ходе военных учений

Накануне Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе — Енпхендо и Пэннендо, что заставило жителей островов укрыться в убежищах. Южнокорейские военные в ответ провели свои учения с боевой стрельбой.