В Перми директором новой школы «Флагман» на 1050 мест назначили Оксану Склюеву

В Перми директором новой общеобразовательной школы «Флагман» на ул. Кронштадтской, 41 в Дзержинском районе назначили Оксану Склюеву, возглавлявшую до этого многопрофильную школу «Приоритет». Школу «Флагман» на 1050 мест сдали в эксплуатацию в конце 2023 года.
Школа «Флагман» будет осуществлять обучение по общеобразовательным программам основного и среднего образования (с 5-го по 11-й классы), а также по дополнительным программам для развития естественнонаучного, инженерного, лингвистического, социального и IT-направления.
В здании новой школы оборудовали кабинеты физики, химии, биологии, технологии, робототехники, а также кулинарии. В распоряжении школьников предоставят два спортивных зала, актовый зал на 400 мест. На пришкольной территории для занятий спортом разместили стадион.
Постановление о создании МАОУ «Флагман» подписал глава Перми Эдуард Соснин 20 декабря 2023 годе. Согласно приказа начальника городского департамента образования, с Оксаной Склюевой заключили срочный договор сроком по 20 декабря 2024 года.
Ее строительство вели краевые власти в рамках концессии. Первых учеников новая школа должна принять в начале 2024 года.
В прошлом году помимо школы «Флагман» в Перми сдали в эксплуатацию новые корпуса школы «Точка» на 1050 мест и гимназии № 33 на 825 мест.