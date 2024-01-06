СМИ: США скоро не смогут обеспечить Украину ракетами Patriot

Издание заявляет, что Украина стала испытательным полигоном для целого ряда систем ПВО. Они варьируются по уровню сложности от грузовиков с «Стингерами» и зенитных орудий малой дальности, таких как немецкие «Гепарды», до сложных систем с большим радиусом действия, таких как SAMP/T французской разработки. Но ракетам Patriot уделяется особое внимание. В докладе Исследовательской службы конгресса США подчеркивается, что радар Patriot имеет дальность действия более 93 миль (150 км) и может отслеживать до 100 целей одновременно.