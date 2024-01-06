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СМИ: США скоро не смогут обеспечить Украину ракетами Patriot

Чиновники Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи ракетами Patriot, которые стоят от $2 млн до $4 млн за штуку. Об этом пишет газета The New York Times.
Польша
Источник: Poland MOD

Издание заявляет, что Украина стала испытательным полигоном для целого ряда систем ПВО. Они варьируются по уровню сложности от грузовиков с «Стингерами» и зенитных орудий малой дальности, таких как немецкие «Гепарды», до сложных систем с большим радиусом действия, таких как SAMP/T французской разработки. Но ракетам Patriot уделяется особое внимание. В докладе Исследовательской службы конгресса США подчеркивается, что радар Patriot имеет дальность действия более 93 миль (150 км) и может отслеживать до 100 целей одновременно.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму свыше $24 млрд. В них в том числе вошли зенитные ракетные комплексы Patriot, баллистические ракеты ATACMS, танки Abrams, снаряды DPICM, средства ПВО, разминирования и другое оборудование.

Российские власти неоднократно критиковали поставки иностранного оружия Украине. В МИД России предупреждали, что продолжение военной поддержки киевских властей приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с РФ.