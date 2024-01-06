Во Франции призвали ликвидировать НАТО

Лидер «Патриотов» также сослался на французского генерала авиации Брюно Клермона, который заявил, что жители Евросоюза (ЕС) не готовы сражаться за Украину, а страны ЕС только делают вид, что переходят на военную экономику. Кроме того, Клермон отметил, что западная помощь Киеву значительно сократилась и отметил превосходство российской армии в плане вооружений.