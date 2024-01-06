Очередной раунд молдавско-израильского соглашения о трудоустройстве граждан отложен

«Министерство труда и социальной защиты дает следующие разъяснения для граждан, желающих пойти работать в строительный сектор Государства Израиль. Организация и проведение 29-го раунда реализации молдавско-израильского соглашения, запланированного на декабрь 2023 года, временно отложены. О его возобновлении Национальное агентство занятости сообщит на своей официальной странице, а также проинформирует зарегистрированных кандидатов в индивидуальном порядке», — отмечается в сообщении.
Ранее генеральный директор Министерства строительства Израиля Йегуда Моргенштерн заявил, что страна планирует нанять в Республике Молдова, Китае, Индии и Шри-Ланке 20 тысяч рабочих для строительной отрасли в первом триместре 2024 года. П️о его словам, всего Израиль намерен нанять для строительства до 70 тысяч иностранцев, чтобы вернуться к прежним темпам строительства.
В соответствии с двусторонним соглашением, подписанным между Республикой Молдова и Государством Израиль, молдавские граждане могут поехать в эту страну на работу в строительном секторе только через Национальное агентство занятости. Трудоустройство в строительном секторе через частные агентства или в результате прямого найма компаниями в Израиле является незаконным.