Очередной раунд молдавско-израильского соглашения о трудоустройстве граждан отложен

В соответствии с двусторонним соглашением, подписанным между Республикой Молдова и Государством Израиль, молдавские граждане могут поехать в эту страну на работу в строительном секторе только через Национальное агентство занятости. Трудоустройство в строительном секторе через частные агентства или в результате прямого найма компаниями в Израиле является незаконным.