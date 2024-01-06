Bloomberg: разведка США считает, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива

За последние полгода, по оценкам американской разведки, по делу о коррупции были отстранены от должности более десяти высокопоставленных чиновников Минобороны Китая. Так, в октябре было объявлено об отставке министра обороны Ли Шанфу. До этого были отстранены два высших генерала ракетных войск НОАК, контролировавшие арсенал ракет большой дальности и ядерного оружия.