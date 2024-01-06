Глава Нацбанка Украины заявил, что Киев сохранит критическую зависимость от помощи Запада

На 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. Большую его часть власти страны планируют покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США затягивается решение вопроса о помощи Украине. Кроме того, страны ЕС на саммите в декабре 2023 года не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года.