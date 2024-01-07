Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.