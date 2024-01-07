Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России

«Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России, и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях… к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги», — сказал глава государства в ходе общения с семьями погибших бойцов.