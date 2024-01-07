Путин встретился с семьями погибших в СВО Героев России

«Владимир Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарево с семьями погибших в СВО Героев России», — сказал он.
Перед этим в новогодние праздники для семей как для личных гостей президента в Москве организовали программу посещения выставок, представлений и других праздничных мероприятий.
«Сегодня вечером детям наших погибших героев в резиденции главы государства организовали краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут», — добавил пресс-секретарь.
По словам Пескова, «после этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми». Затем президент пригласил семьи на праздничный ужин.
Сам Путин в ходе встречи заявил, что она должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.
«Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России, и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А во-вторых, хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, причем на всех уровнях… к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги», — сказал глава государства в ходе общения с семьями погибших бойцов.
Он пояснил, что «жизнь сложна и многообразна», поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.
Песков также сообщил, что Путин и семьи героев будут присутствовать на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции Ново-Огарево.