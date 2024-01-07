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Путин встретил Рождество в Ново-Огарево с семьями Героев РФ, погибших в ходе СВО

Президент Владимир Путин в канун Рождества провел встречу с семьями Героев России, погибших в ходе военной операции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие прошло в резиденции Ново-Огарево. Господин Путин на рождественской службе вместе с семьями погибших в ходе СВО находился в храме Спаса Нерукотворного Образа, который расположен на территории резиденции.

На встрече перед рождественской службой президент обратился к родственникам погибших участников военной операции.

«Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей территории РФ, причем на всех уровнях, к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти, управления. Чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Жизнь сложна, многообразна. Всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны», — сказал Путин на встрече.

Видеозапись со встречи распространила пресс-служба Кремля.

Как рассказал Песков, в новогодние праздники для семей погибших участников СВО как для «личных гостей президента в Москве» была организована программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января в резиденции для детей организовали «краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут».

«После этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми», — сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Затем президент пригласил гостей на праздничный ужин.

Владимир Путин в последний раз встречал Рождество в Ново-Огарево в 2022 году, в 2023-м в ночь на 7 января он находился в храме Московского Кремля. Ранее президент чаще встречал Рождество в храмах за пределами столичного региона.

Леонид Уварчев

Путин Владимир