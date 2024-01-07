Путин встретил Рождество в Ново-Огарево с семьями Героев РФ, погибших в ходе СВО

На встрече перед рождественской службой президент обратился к родственникам погибших участников военной операции.
Видеозапись со встречи распространила пресс-служба Кремля.
Как рассказал Песков, в новогодние праздники для семей погибших участников СВО как для «личных гостей президента в Москве» была организована программа посещения различных выставок, представлений и других праздничных мероприятий. Вечером 6 января в резиденции для детей организовали «краткую экскурсию по конюшне, рассказали о тех лошадях, которые там живут».
«После этого президент провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми», — сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Затем президент пригласил гостей на праздничный ужин.
Владимир Путин в последний раз встречал Рождество в Ново-Огарево в 2022 году, в 2023-м в ночь на 7 января он находился в храме Московского Кремля. Ранее президент чаще встречал Рождество в храмах за пределами столичного региона.
Леонид Уварчев