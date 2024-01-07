Путин встретил Рождество в Ново-Огарево с семьями Героев РФ, погибших в ходе СВО

«Хотел бы, чтобы наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей территории РФ, причем на всех уровнях, к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти, управления. Чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Жизнь сложна, многообразна. Всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны», — сказал Путин на встрече.