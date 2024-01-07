В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России

За день до этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Она отметила, что в противном случае заявления о долгосрочной поддержке Украины будут всего лишь пустыми словами. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90» / «Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.