Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост

Мишель сообщил также, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся на саммит в конце июня — начале июля, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Он выразил надежду, что его преемник вступит в должность уже летом. В противном случае функции главы Евросовета могут быть переданы Венгрии, которая будет председательствовать в это время в Совете ЕС.