Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост

Накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европейский парламент.
«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», — сказал Мишель в интервью ведущим бельгийским СМИ.
Он пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля — даты присяги депутатов нового созыва Европарламента.
Мишель сообщил также, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся на саммит в конце июня — начале июля, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Он выразил надежду, что его преемник вступит в должность уже летом. В противном случае функции главы Евросовета могут быть переданы Венгрии, которая будет председательствовать в это время в Совете ЕС.
В качестве депутата Европарламента Мишель хочет заняться подготовкой реформы Европейского союза, которая «должна сделать его более эффективным».
«Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», — сказал Мишель. При этом он не стал уточнять, планирует ли бороться за пост спикера Европейского парламента или должность европейского комиссара от Бельгии.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.