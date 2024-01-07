Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу»

«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ (“Баба Яга” — ред.) с тепловым следом», — цитируют Минобороны начальника расчета БПЛА с позывным «Белый».
По данным военного ведомства, так называемая «Баба Яга» несла на себе 82-миллиметровые мины для атаки позиций ВС РФ.
«Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево», — рассказал «Белый».