Российские военные с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу»

«Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком. Остановили его винты. Дрон боевиков ВСУ потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево», — рассказал «Белый».