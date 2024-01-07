Украинские офицеры заявили об отказе солдат ВСУ отправляться в бой за населенный пункт Крынки

«У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти-семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат — соотношение ⅓. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен», — пожаловался один из собеседников.