«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают <…>. Но есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида», — заявил один из собеседников издания.
По их словам, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались они, «является загадкой» не только для солдат, но и для офицеров, среди которых также есть те, которые по разным причинам не отправляются на передовую.
«Кстати, среди офицеров тоже много отказников. Но в отличие от солдат, это особо не видно — многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на “ноль” (линию соприкосновения. — Прим. ред.)» — утверждает один из военнослужащих.
Офицеры отметили, что на данный момент в Крынках уже негде спрятаться, в небе большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.
«У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти-семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат — соотношение ⅓. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен», — пожаловался один из собеседников.
Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.