ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

«На Купянском направлении подразделения группировки войск “Запад” в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой», — сказал он.