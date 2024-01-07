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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, отразив четыре атаки ВСУ в районе озера Лиман, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении подразделения группировки войск “Запад” в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой», — сказал он.

По словам Зыбинского, в результате слаженных действий противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.

Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.