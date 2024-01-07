Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством

Рождество имеет фиксированную дату — 7 января (или 25 декабря по юлианскому календарю). Именно в этот день заканчивается большой Рождественский пост и начинаются Святки. До IV века праздник отмечался 6 января, но позже дату празднования перенесли на 25 декабря.