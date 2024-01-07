Китай ввел санкции против пяти американских компаний за поставки оружия Тайваню

«США откровенно нарушают принцип “одного Китая”… продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.
Ограничения предусматривают заморозку активов. Китайским организациям и частным лицам запрещено заключать сделки с указанными фирмами и сотрудничать с ним.
Пекин считает, что Вашингтон подрывает суверенитет КНР, ущемляет ее интересы в сфере безопасности и наносят ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай выразил «категорическое недовольство» действами США. Китай потребовал соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить вооружать Тайвань.
Тайвань с 1949 года управляется своей администрацией, КНР считает остров своей территорией. Большинством стран, в том числе Россией и США, считается одной из китайских провинций. Вместе с тем Вашингтон направляет Тайбэю вооружение и предостерегает Китай от попытки силового решения конфликта.
Леонид Уварчев