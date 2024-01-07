Китай ввел санкции против пяти американских компаний за поставки оружия Тайваню

Тайвань с 1949 года управляется своей администрацией, КНР считает остров своей территорией. Большинством стран, в том числе Россией и США, считается одной из китайских провинций. Вместе с тем Вашингтон направляет Тайбэю вооружение и предостерегает Китай от попытки силового решения конфликта.