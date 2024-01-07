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Китай ввел санкции против пяти американских компаний за поставки оружия Тайваню

Китай обвинил США в нарушении принципа «одного Китая» из-за того, что Вашингтон передает оружие Тайваню. В связи с этим Пекин ввел санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.
Китай
Источник: РИА "Новости"

«США откровенно нарушают принцип “одного Китая”… продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР», — говорится в заявлении на сайте МИД Китая.

Ограничения предусматривают заморозку активов. Китайским организациям и частным лицам запрещено заключать сделки с указанными фирмами и сотрудничать с ним.

Пекин считает, что Вашингтон подрывает суверенитет КНР, ущемляет ее интересы в сфере безопасности и наносят ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай выразил «категорическое недовольство» действами США. Китай потребовал соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить вооружать Тайвань.

Тайвань с 1949 года управляется своей администрацией, КНР считает остров своей территорией. Большинством стран, в том числе Россией и США, считается одной из китайских провинций. Вместе с тем Вашингтон направляет Тайбэю вооружение и предостерегает Китай от попытки силового решения конфликта.

Леонид Уварчев

санкции