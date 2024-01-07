ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Ранее, 5 января, в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшую неделю в период с 30 декабря по 5 января на южнодонецком направлении отражены пять атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. Потери Украины на данном направлении составили свыше 950 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.