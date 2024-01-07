ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин

При этом глава ДНР напомнил, что ДНР находится под обстрелами с 2014 года, однако это не заставило их «перестать быть людьми». «Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент — оставаться людьми», — подчеркнул глава ДНР.