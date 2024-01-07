ВСУ ударами по Белгороду и Донецку перешли грани, заявил Пушилин

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — сказал он в интервью РИА Новости.
Как отметил Пушилин, ответ не должен касаться гражданских — «мамочек с детьми». «Да, противник перешел эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придает нам сил. Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они — тогда мы потеряем смысл», — считает глава ДНР.
Пушилин отметил, что нужно уничтожить противника, не касаясь гражданского населения. «Вот такая сложнейшая задача, но она не в первый раз стоит перед нами, перед Россией, перед нашей страной, и уверен, мы с этим справимся», — выразил уверенность он.
При этом глава ДНР напомнил, что ДНР находится под обстрелами с 2014 года, однако это не заставило их «перестать быть людьми». «Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент — оставаться людьми», — подчеркнул глава ДНР.
«Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?» — риторически спросил он.
По мнению Пушилина, вся страна сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно.
«Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровую бомбардировки, обстрелы гражданского населения», — добавил собеседник агентства.
Атака на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.