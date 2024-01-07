В Эхирит-Булагатском районе простились с четырьмя бойцами, погибшими в зоне СВО

Глава района рассказал о судьбах погибших земляков. Многие из них отправились на СВО, записавшись в ряды добровольцев. Мужчины до последнего были верны своему воинскому долгу. Геннадий Осодоев выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что память о них будет жить вечно.