В Эхирит-Булагатском районе простились с четырьмя бойцами, погибшими в зоне СВО

В Эхирит-Булагатском районе в последний путь проводили четырех бойцов, погибших в зоне СВО. Церемония прощания состоялась 6 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Мы простились с нашими земляками — Пихлаевым Андреем Олеговичем, Сотниковым Валерием Владимировичем, Харманаевым Даниилом Алексеевичем и Хавровым Олегом Степановичем, отдавших свои жизни ради мира на земле. Они самоотверженно воевали за свободу и независимость нашей Родины, отдали свои жизни, защищая нашу свободу и безопасность, — говорится в сообщении.
Глава района рассказал о судьбах погибших земляков. Многие из них отправились на СВО, записавшись в ряды добровольцев. Мужчины до последнего были верны своему воинскому долгу. Геннадий Осодоев выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что память о них будет жить вечно.