Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Православное Рождество в Беларуси отмечают 7 января.
«Этот светлый праздник дарит верующим надежду на духовное спасение, учит безграничной любви и жертвенности во имя ближнего», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что сострадание, забота, простота и доброжелательность уже давно являются культурным достоянием белорусского народа.
«Убежден, сохраняя православные традиции милосердия и нравственной чистоты, вместе мы создадим наилучшее будущее для родной Беларуси», — сказал Лукашенко.
Он пожелал, чтобы радость праздничных дней вдохновила белорусов на новые свершения в наступившем году.