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Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны с Рождеством Христовым, текст поздравления в воскресенье опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
Источник: Sputnik.by

Православное Рождество в Беларуси отмечают 7 января.

«Этот светлый праздник дарит верующим надежду на духовное спасение, учит безграничной любви и жертвенности во имя ближнего», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что сострадание, забота, простота и доброжелательность уже давно являются культурным достоянием белорусского народа.

«Убежден, сохраняя православные традиции милосердия и нравственной чистоты, вместе мы создадим наилучшее будущее для родной Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он пожелал, чтобы радость праздничных дней вдохновила белорусов на новые свершения в наступившем году.

Лукашенко Александр
религии