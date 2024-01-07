Посол России в Молдове поздравил жителей республики с Рождеством

«Этот светлый семейный праздник обращает нас к многовековым традициям, непреходящим христианским ценностям и объединяет вокруг культурно-исторического наследия», — отметил Васнецов в поздравительном послании.
Он подчеркнул, что Православная церковь Молдовы играет особую роль в сохранении духовно-нравственных основ, патриотического и культурного богатства, поддерживая межрелигиозный и межнациональный диалог.
«Значим ее созидательный вклад в сбережение института семьи и воспитание молодежи», — заявил Васнецов.
В заключение он пожелал всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья и благополучия.