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Посол России в Молдове поздравил жителей республики с Рождеством

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым.
Источник: Sputnik.md

«Этот светлый семейный праздник обращает нас к многовековым традициям, непреходящим христианским ценностям и объединяет вокруг культурно-исторического наследия», — отметил Васнецов в поздравительном послании.

Он подчеркнул, что Православная церковь Молдовы играет особую роль в сохранении духовно-нравственных основ, патриотического и культурного богатства, поддерживая межрелигиозный и межнациональный диалог.

«Значим ее созидательный вклад в сбережение института семьи и воспитание молодежи», — заявил Васнецов.

В заключение он пожелал всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья и благополучия.