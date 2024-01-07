Лукашенко на Рождество приехал в храм Иоанна Предтечи в Шершунах

«Когда мы открывали этот храм, вы просили об одном: чтобы на нашей земле был мир. Так и случилось. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания переходим в Год качества. Нам надо мирную и спокойную жизнь наполнить высоким качеством», — сказал Лукашенко.