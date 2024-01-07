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Лукашенко на Рождество приехал в храм Иоанна Предтечи в Шершунах

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал сегодня в храм Святого пророка Иоанна Предтечи, который находится в агрогородке Шершуны, сообщил в воскресенье Telegram-канал «Пул Первого».
Источник: Sputnik.by

Православный мир сегодня отмечает Рождество Христово. Президент каждый год на Рождество приезжает в один из православных храмов в Беларуси, не стал исключением и этот год.

Как отмечает «Пул Первого», храм в Шершунах построен за счет меценатской помощи. Глава государство, посещая храм, отметил, что мирную и спокойную жизнь нужно наполнить высоким качеством.

«Когда мы открывали этот храм, вы просили об одном: чтобы на нашей земле был мир. Так и случилось. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Мы из Года мира и созидания переходим в Год качества. Нам надо мирную и спокойную жизнь наполнить высоким качеством», — сказал Лукашенко.

Лукашенко Александр