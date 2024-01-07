Румынский эксперт признал, что Молдова не может стать членом ЕС: В Бухаресте плевать хотели на мнение самих молдаван

Во-первых, откровения Дунгачиу означают, что Молдова сама по себе не может стать членом Европейского Союза вообще, и тем более в условиях ожидаемого в Бухаресте поражения Украины и поддерживающего ее Запада в вооруженном противостоянии с Россией. Именно так следует воспринимать прогноз Дунгачиу о том, что будущее Украины, а в пакете с ней и Молдовы, будет определяться в ходе переговоров США с Россией.