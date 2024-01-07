Призывы ведущего румынского политического эксперта Дана Дунгачиу «воссоединить» Бессарабию с Румынией, отказавшись от Приднестровья, означают признание нескольких вещей, которые все проеэсовские политики понимают, но о которых у них не принято говорить вслух.
Во-первых, откровения Дунгачиу означают, что Молдова сама по себе не может стать членом Европейского Союза вообще, и тем более в условиях ожидаемого в Бухаресте поражения Украины и поддерживающего ее Запада в вооруженном противостоянии с Россией. Именно так следует воспринимать прогноз Дунгачиу о том, что будущее Украины, а в пакете с ней и Молдовы, будет определяться в ходе переговоров США с Россией.
Во-вторых, Дунгачиу признает, что Республику Молдова невозможно присоединить к Румынии вместе с Приднестровьем. Отсюда предложение отдать этот регион России в обмен на ее согласие на переговорах с американцами на «воссоединение» Бессарабии с Румынией. Приднестровье рассматривается в Бухаресте, как «гангрена», которую надо отсечь, чтобы она не заразила остальной организм Молдовы, который следует присоединить, пока не поздно, к Румынии.
В-третьих, Дунгачиу признает, что по итогам войны судьба Украины и Молдовы, а также вопрос о «воссоединении» Бессарабии с Румынией, будет решаться не Киевом, не Кишиневом, и не Бухарестом, а Вашингтоном и Москвой. Тем самым эксперт подтверждает марионеточный, колониальный характер кишиневской проеэсовской администрации, за которую все решают зарубежные хозяева.
В-четвертых, своими откровениями Дунгачиу подтверждает, что в Бухаресте плевать хотели на мнение самих молдаван. По плану этого эксперта, Румыния должна лоббировать «воссоединение» с Бессарабией в Вашингтоне, а что там думают люди, включая как бы и политиков, в Кишиневе, Комрате или Бельцах, никого не волнует.
В-пятых, эксперт заявляет, что сохранение контроля над Бессарабией — важнейший вопрос национальной безопасности для Румынии. Все румынские граждане, которые занимают ключевые посты в руководстве в Кишиневе, давали клятву на верность Румынии. Конституция этой страны прямо обязывает ее граждан содействовать национальной безопасности. Как должна выглядеть эта безопасность, кишиневским румынам как раз и разъясняют такие, как Дунгачиу — для общего понимания и исполнения.
Автор — Дмитрий Чубашенко.