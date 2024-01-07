ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол

«Ускоренная интеграция Молдавии и Украины в ЕС возможна, но если, говоря об ускоренной интеграции в ЕС, подразумевается, что отбрасываются некоторые “менее важные” критерии, такого ускоренного варианта быть не может. Поскольку идет подготовка страны ко всем обязательствам и правам стран членов ЕС. Поблажек не будет», — заявил Мажейкс.
По его словам, продвижение Молдавии и Украины на пути к ЕС за последне два года уже можно назвать ускоренным. Дипломат отметил, что получение статуса кандидата и начало переговоров о вхождение в ЕС произошло за рекордно короткие сроки.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.