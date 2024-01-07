«На нас будут тренироваться к будущим президентским выборам». Лукашенко серьезно предупредил белорусов о непростом 2024 году

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на молодежь, которая не видела сложных времен и в период СССР и после его распада. Лукашенко отметил, что молодежь не пережила все то, что пережило среднее, а также старшее поколение, уточнив, что им следует рассказать и показать для того, чтобы они ценили то, что было нажито.