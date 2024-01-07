«На нас будут тренироваться к будущим президентским выборам». Лукашенко серьезно предупредил белорусов о непростом 2024 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая новый православный храм Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны Минской области, предупредил про непростой 2024 год в Беларуси, пишет БелТА.
Лукашенко отметил, что страна стоит на пороге смены поколений, когда все то, что было сделано, плохо или же хорошо, необходимо будет передать подрастающему поколению — детям.
— Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам, — предупредил президент.
Он подчеркнул, что особое внимание необходимо обратить на молодежь, которая не видела сложных времен и в период СССР и после его распада. Лукашенко отметил, что молодежь не пережила все то, что пережило среднее, а также старшее поколение, уточнив, что им следует рассказать и показать для того, чтобы они ценили то, что было нажито.
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что нужно сделать все для того, чтобы достойно прожить 2024 и, подойдя к главному событию, показать себя достойно.
— Что мы — хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам.