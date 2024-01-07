Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии

В интервью газете La Stampa Таяни заявил, что приоритетом для партии «Вперед, Италия», которой он руководит, является более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны.
«Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя», — сказал министр.
Он подчеркнул, что создание армии должно сделать ЕС готовым «к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию», «объединить усилия быстро и четко», расходовать «средства лучше и вместе».
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать «военный Шенген», в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.