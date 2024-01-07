«Хватит форсить»: глава Башкирии показался на фото в зимней шапке

Глава Башкирии Радий Хабиров 7 января показал, как проводит праздничные дни. Руководитель республики поделился своими наблюдениями, что практически не видел пьяных людей. Также он в шуточной форме добавил, что начал носить зимнюю шапку.
— Одно из очень приятных моих наблюдений в эти праздники. На различных общественных мероприятиях практически не видел пьяных людей. А наоборот — улыбающиеся лица с хорошим настроением, с детьми, — написал он.
Радий Хабиров также сообщил, что находится на фестивале «Бирские пельмени», где местные предприниматели создали несколько десятков предприятий по производству выпечки, пельменей. Главе так понравились местные блюда, что он купил несколько пачек.
— И да, я начал носить шапку. Хватит форсить. Берегите себя, — заключил он.