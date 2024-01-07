Трамп заявил, что США при Байдене будут втянуты в Третью мировую

Трамп обвинил Байдена, что тот не в состоянии даже читать текст с телесуфлера и высмеял президента за произошедший недавно случай. По утверждению республиканца, Байден, во время пресс-конференции, которую он якобы «не давал шесть лет», отвечал на «очень простой вопрос» лояльного демократам телеканала NBC — вопрос «о ванильном мороженом или что-то в этом духе», и затем уже на обычный вопрос о ситуации с мигрантами на границе с Мексикой.