Орбан получил шанс возглавить высший политический орган ЕС

Виктор Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии в 1998 году, но не смог переизбраться на эту должность в 2002 году. Он вернул себе пост премьера в 2010 году и затем побеждал на выборах в 2014 и 2018 годах. Орбан — известный евроскептик, критиковавший подходы других лидеров Евросоюза к интеграции. В качестве альтернативы модели демократии западных стран ЕС, которая, по его мнению, размывает традиционные ценности Европы, включая христианскую религию, он предлагал свою «нелиберальную демократию», основанную на консервативных ценностях.