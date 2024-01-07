Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына

«Опубликованное сегодня заявление Ким Ё Чжон представляет собой низкокачественную агитацию, похожую на комедию, и является лишь банальной методикой Северной Кореи по подрыву доверия к (южнокорейской) армии и посеянию внутренних конфликтов в Южной Корее», — говорится в сообщении ОКНШ.
Там отметили, что следят за возможными провокациями КНДР в преддверии апрельских парламентских выборов в Южной Корее и готовы дать на них решительный и преобладающий ответ на основе принципа «мгновенно, мощно и до конца».
Ранее сегодня заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Корея Ким Ё Чжон заявила, что северокорейские военные не проводили накануне никаких артиллерийских стрельб, а осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-мм береговых орудий, и южнокорейские военные «попались на эту наживку».
По ее словам, это была обманная операция с целью показать реальные возможности южнокорейских военных в сфере отслеживания действий северокорейской армии и нанесения ударов по их огневым точкам. Ким Ё Чжон отметила, что вооруженные силы Южной Кореи нередко ошибаются в своих оценках, и подобные просчеты могут привести к «непоправимым последствиям», если КНДР ответит на «глупое упрямство» Сеула незамедлительным «крещением огнем».
Как заявил агентству Рёнхап представитель объединённого командования, заявление Ким Ё Чжон было, по-видимому, вызвано удивлением возможностями южнокорейской разведки.
«Вчерашние артиллерийские стрельбы Северной Кореи также были зафиксированы средствами обнаружения нашей армии», — сообщил военный.
Рёнхап указывает, что, по данным южнокорейской стороны, накануне армия КНДР произвела более 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии с позиций, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо, и часть снарядов упали в морской буферной зоне в Жёлтом море к северу от северной разграничительной линии.