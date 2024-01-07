Южнокорейские военные назвали комедией заявление сестры Ким Чен Ына

По ее словам, это была обманная операция с целью показать реальные возможности южнокорейских военных в сфере отслеживания действий северокорейской армии и нанесения ударов по их огневым точкам. Ким Ё Чжон отметила, что вооруженные силы Южной Кореи нередко ошибаются в своих оценках, и подобные просчеты могут привести к «непоправимым последствиям», если КНДР ответит на «глупое упрямство» Сеула незамедлительным «крещением огнем».