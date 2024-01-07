Спикер Палаты представителей призвал Белый дом сформулировать стратегию США по Украине

По словам спикера, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре прошлого года указывал на то, что дополнительная помощь со стороны Вашингтона может быть выделена в феврале. «Она ему не нужна была в декабре, на что намекал Белый дом», — отметил Джонсон. На вопрос о том, какова вероятность того, что законодатели согласуют выделение дополнительных средств на оказание помощи Киеву к февралю, республиканец заявил, что это зависит от того, будут ли приняты меры для ужесточения контроля на южной границе США, а также даст ли Белый дом ответы на вопросы, касающиеся целей США в украинском кризисе.