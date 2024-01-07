Молдова получит финансовую помощь от стран Северной Европы

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Молдова в 2024 году получит доступ к средствам программы помощи на общую сумму 240 миллионов долларов. Финансы направлены для Украины и Молдовы со стороны стран Северной Европы, сообщила в эфире Radio Moldova посол нашей страны в Стокгольме Лилиана Гуцан.
Она также сообщила, что в рамках программы Молдова осваивает новую стратегию: от помощи к партнерству.
«Документ предполагает активный подход к одновременному привлечению прямой финансовой помощи, в которой мы все еще нуждаемся, грантов и прямой безвозмездной помощи, а также содействия в активизации торговли и экспорта того, что мы производим», — заявила дипломат.
По словам Гуцан, в дискуссиях с политическими деятелями в Стокгольме, Осло, Хельсинки и Рейкьявике помощь для Молдовы обсуждалась как инвестиция, которая будет способствовать устойчивости республики.
Посол также сообщила, что в течение 2023 года из суммы более 190 миллионов долларов, установленной для Республики Молдова, было освоено 155 миллионов долларов.