Полянский ответил на слова Макфола о «прекрасном» будущем России

Бывший посол США в России Майкл Макфол ранее написал на своей странице в X, что в случае вывода российских войск с Украины «будущее России как страны будет прекрасным». Дипломат также заявил, что украинские войска не собираются идти на Москву, а НАТО «никогда не нападала на Россию и никогда не нападет», если та не сделает это первой.