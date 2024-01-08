В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца.