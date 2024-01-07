Зеленский потребовал от Европы «преподать урок» России

«Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — заявил он.
По мнению Зеленского, для успехов на поле боя Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Он убежден, что это в военном отношении «обезопасит» континент от России.
Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется.