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Байден: Конгресс США достиг соглашения, которое предотвратит шатдаун

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства. По его словам, соглашение предотвратит «ненужный» шатдаун. Слова президента США приводит агентство Reuters.
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Источник: AP 2023

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», сообщается в заявлении Джо Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Шатдаун — прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд говорил, что Сенат США предложит проект закона о финансировании правительства уже на следующей неделе.

В ноябре Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню — этот вопрос рассматривают отдельно. Планируется, что на эти цели уйдет $106 млрд.

Анастасия Ларина

Байден Джо