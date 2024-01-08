Байден: Конгресс США достиг соглашения, которое предотвратит шатдаун

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», сообщается в заявлении Джо Байдена, которое опубликовал Белый дом.
Шатдаун — прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд говорил, что Сенат США предложит проект закона о финансировании правительства уже на следующей неделе.
В ноябре Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню — этот вопрос рассматривают отдельно. Планируется, что на эти цели уйдет $106 млрд.
Анастасия Ларина