Байден: Конгресс США достиг соглашения, которое предотвратит шатдаун

В ноябре Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню — этот вопрос рассматривают отдельно. Планируется, что на эти цели уйдет $106 млрд.