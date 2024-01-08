В Красноярском крае экс-депутат построил загородный дом на государственной земле

Красноярские полицейские выехали в тайгу и произвели осмотр жилища и относящихся к нему построек. Они выяснили, что предприниматель возвел его на арендованной у государства земле по договору, заключенному одной из его фирм, но фактически таежное жилье было местом отдыха Гольдмана и его семьи, что подтверждают многочисленные семейные снимки в загородном доме.