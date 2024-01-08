В Красноярском крае экс-депутат построил загородный дом на государственной земле

В рамках следствия по делу бизнесмена и экс-депутата Романа Гольдмана внимание правоохранительных органов привлек загородный дом на берегу Маны в отдаленном уголке Березовского района Красноярского края.
Красноярские полицейские выехали в тайгу и произвели осмотр жилища и относящихся к нему построек. Они выяснили, что предприниматель возвел его на арендованной у государства земле по договору, заключенному одной из его фирм, но фактически таежное жилье было местом отдыха Гольдмана и его семьи, что подтверждают многочисленные семейные снимки в загородном доме.
— Одна из компаний Гольдмана заключила договор аренды на 49 лет под рекреационные цели, а затем на заимке площадью 12 050 квадратных метров возникли две беседки, двухэтажный бревенчатый домик, баня и хозпостройки, — пояснили в МВД Красноярского края.
В ведомстве добавили, что на месте был проведены необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Во время него попало под арест имущество бизнесмена, стоимость которого оценивается в 1,7 миллиардов рублей.
Напомним, уголовное дело на Гольдмана, который находится за границей, было заведено по статье о мошенничестве. Оно связано с деятельностью кредитного кооператива «Агро Вклад», в результате которой в полицию поступило принято около 1 200 заявлений от потерпевших.