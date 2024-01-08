В Генпрокуратуре произошли кадровые перестановки

В сообщении главного надзорного органа сказано, что приказом генерального прокурора Казахстан на должность руководителя Аппарата генерального прокурора назначен Алмаз Оралович Мухаметжанов.
Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году.
Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района города Караганда, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.
С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, заместителя начальника Управления международных отношений Генеральной прокуратуры, начальника отдела организационно — контрольной работы Аппарата Генерального Прокурора.
С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал Директором Департамента регистрации НПА Министерства юстиции.
С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника Управления, а затем Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и орденом «Құрмет», почетный работник органов прокуратуры.
Кроме того, на должность начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры назначена Маутова Альбина Тасболатовна.
Альбина Маутова родилась в 1976 году.
После окончания в 1997 году Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова трудовую деятельность начала с должности преподавателя вышеназванного университета.
В органах прокуратуры работает с 1998 года.
Последовательно занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудный, прокурора управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника Генерального Прокурора.
С марта 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника Управления, затем с 2020 года заместителя начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры.
Награждена медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», почетный работник органов прокуратуры.