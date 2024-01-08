В ГП рассказали о законопроекте по оперативной блокировке в сети противоправного контента

Также Генпрокуратура заявила, что выявляет онлайн-сервисы, предлагающие купить поддельные документы или содержащие информацию с нарушением законов «О рынке ценных бумаг», «О Центральном банке РФ», «О банках и банковской деятельности» (с предложениями вложений в ценные бумаги или получением кредитных услуг в обход действующих норм законодательства, включая финансовые пирамиды — прим. ТАСС). За 2023 год Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 306 требований об ограничении доступа к 41 798 таким интернет-ресурсам — сайтам, страницам в соцсетях, приложениям и так далее.