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Генконсул Узбекистана завершает свою миссию в Дубае

Алишер Саломов возглавлял Генконсульство Узбекистана в Дубае на протяжении 5 лет.
Генконсул Узбекистана завершает свою миссию в Дубае
Источник: ИА «Дунё»

Генеральный консул Узбекистана Алишер Саломов встретился с заместителем главы Дубайского офиса МИД Объединенных Арабских Эмиратов Рашидом Абдуллой Аль Касиром. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Стороны обсудили актуальную повестку узбекско-эмиратских отношений. Эмиратская сторона высоко оценила активно развивающееся сотрудничество с Узбекистаном.

В завершение встречи Рашид Абдулла Аль Касир выразил признательность Алишеру Саломову за продуктивную пятилетнюю работу, проведённую в качестве генерального консула Узбекистана в Дубае.

Напомним, Алишер Саломов был назначен главой Генконсульства в январе 2019 года.