Генконсул Узбекистана завершает свою миссию в Дубае

Генеральный консул Узбекистана Алишер Саломов встретился с заместителем главы Дубайского офиса МИД Объединенных Арабских Эмиратов Рашидом Абдуллой Аль Касиром. Об этом сообщает ИА «Дунё».
Стороны обсудили актуальную повестку узбекско-эмиратских отношений. Эмиратская сторона высоко оценила активно развивающееся сотрудничество с Узбекистаном.
В завершение встречи Рашид Абдулла Аль Касир выразил признательность Алишеру Саломову за продуктивную пятилетнюю работу, проведённую в качестве генерального консула Узбекистана в Дубае.
Напомним, Алишер Саломов был назначен главой Генконсульства в январе 2019 года.