Порядка 1,3 миллиона подписей собрали в поддержку выдвижения Путина

Документы представили Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край.
До этого волонтеры доставили в Центральный штаб подписи из 45 регионов.
«На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка одного миллиона 300 тысяч подписей», — сказала журналистам сопредседатель штаба, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Она напомнила, что первые подписи волонтеры начали доставлять с 30 декабря, а в целом сбор продлится до конца января. Сейчас идет обработка документов.
«Она сейчас будет еще продолжаться, и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться», — добавила Лысенко.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.