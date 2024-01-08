Дорожные камеры теперь смогут фиксировать эконарушения в Узбекистане

После регистрации эконарушения предприниматели могут уведомить Государственную инспекцию экологического контроля. При этом они получат 20% от суммы взысканного штрафа.
Кроме того, планируется создать возможность для населения по своей инициативе направлять в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана заявки на установку за счет собственных средств камеры на территориях, превращенных в мусорные свалки, либо на которых систематически наблюдается незаконный сброс отходов.
При этом лица, направившие заявки, будут получать 20% от суммы штрафа.
Сотрудников Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, привлеченных в экологические патрули, также будут награждать денежным вознаграждением в размере 10% от суммы взысканного штрафа за эконарушения.