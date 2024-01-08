Дорожные камеры теперь смогут фиксировать эконарушения в Узбекистане

Кроме того, планируется создать возможность для населения по своей инициативе направлять в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана заявки на установку за счет собственных средств камеры на территориях, превращенных в мусорные свалки, либо на которых систематически наблюдается незаконный сброс отходов.